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Газоснабжение в Пензенской области восстановили после аварии


 

САРАТОВ, 10 фев - ПРАЙМ. Газоснабжение в Кузнецком районе Пензенской области, где в пятницу из-за повреждения газопровода без газа остались около 10 тысяч жителей, в субботу восстановили, сообщил региональный главк МЧС.

"Ремонтные работы по восстановлению газоснабжения завершены", - говорится в сообщении.

Ранее в прокуратуре области сообщили, что в пятницу около 16.30 мск при проведении земляных работ был поврежден газопровод высокого давления, в результате в зону отключения попали около 10 тысяч жителей Кузнецкого района. Источник в экстренных службах региона уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, предприниматель без разрешения копал землю экскаватором и задел газопровод.

 

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