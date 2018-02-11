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Электрички задерживаются в столичном регионе из-за технических неполадок


МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Движение пригородных электропоездов на Курском и Савеловском направлениях Московской железной дороги (МЖД) задерживается из-за отказа технических средств, сообщает пресс-служба ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" в официальном аккаунте компании в Twitter.

"Курское направление. Задержаны: поезд №6320/6319 Румянцево - Щербинка на 32 минуты, поезд №7002/7001 Шаховская - Красный Строитель на 30 минут, поезд №6406/6405 Дедовск - Люблино на 15 минут, поезд №6012/6011 Голицыно - Царицыно на 19 минут. Савеловское направление. Задержаны: поезд №6103 Большая Волга - Москва на 32 минуты, поезд №6233 Икша - Кубинка-1 на 30 минут. Предварительная причина: отказ технических средств", - говорится в сообщении.

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