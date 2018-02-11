Энергоснабжение более 400 домов в Воронеже восстановлено после аварии

ВОРОНЕЖ, 11 фев - ПРАЙМ. Специалисты Воронежской горэлектросети полностью восстановили энергоснабжение в более чем 400 домах с населением свыше 10 тысяч человек, которые утром в воскресенье остались без света в результате аварии, сообщил РИА Новости представитель предприятия.

Аварийное отключение произошло около 8.20 мск 11 февраля. В результате без электричества остались более 10 тысяч воронежцев, проживающих в 400 с лишним домах разной этажности на 30 улицах. Специалисты Воронежской горэлектросети планировали устранить аварию в течение двух-трех часов.

"В 11.55 мск энергоснабжение полностью восстановлено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, аварийное отключение произошло на подстанции.