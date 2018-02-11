FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

Энергоснабжение более 400 домов в Воронеже восстановлено после аварии


ВОРОНЕЖ, 11 фев - ПРАЙМ. Специалисты Воронежской горэлектросети полностью восстановили энергоснабжение в более чем 400 домах с населением свыше 10 тысяч человек, которые утром в воскресенье остались без света в результате аварии, сообщил РИА Новости представитель предприятия.

Аварийное отключение произошло около 8.20 мск 11 февраля. В результате без электричества остались более 10 тысяч воронежцев, проживающих в 400 с лишним домах разной этажности на 30 улицах. Специалисты Воронежской горэлектросети планировали устранить аварию в течение двух-трех часов.

"В 11.55 мск энергоснабжение полностью восстановлено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, аварийное отключение произошло на подстанции.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ