Близкие погибших на Ан-148 собираются в аэропорту Орска, там работают психологи

УФА, 11 фев - ПРАЙМ. Психологи начали работу в аэропорту оренбургского Орска, где собираются родственники и близкие погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

"После того, как стало известно о крушении воздушного судна, в аэропорт города Орск начали собираться родственники и близкие погибших. В аэропорт прибыли психологи, которые оказывают помощь тем, кому необходимо", - заявил РИА Новости представитель аэропорта.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из "Домодедово". По предварительным данным ведомства, на борту разбившегося самолета были 65 пассажиров и 6 членов экипажа. СК возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".