Место крушения самолета Ан-148 в Подмосковье расчищает техника

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. На место крушения самолета в Раменском районе Подмосковья направлена техника для расчистки, сообщила РИА Новости пресс-служба администрации района.

"Нами направлена техника для расчистки, там работы ведутся, чтобы обеспечить подъезд к месту крушения. Глава (района) на месте, работает в составе штаба", - заявил собеседник агентства.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту разбившегося самолета были 65 пассажиров и 6 членов экипажа. СК возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".