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"Саратовские авиалинии" выразили соболезнования семьям погибших при крушении Ан-148


САРАТОВ, 11 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Саратовские авиалинии", чей самолет в воскресенье потерпел крушение в Подмосковье, выразила соболезнования родным и близким погибших, сообщила компания.

"Авиакомпания "Саратовские авиалинии" приносит глубокие соболезнования родным и близким, погибших в аварии самолета, выполнявшего рейс по маршруту Москва-Орск", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что на борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

"Самолет Ан-148, регистрационный номер RA-61704, авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполняющий рейс 6В-703 Москва-Орск, по информации руководителя полетов Московской службы ФГУП ОрВД, перестал выходить на связь с диспетчерами после нескольких минут после вылета из аэропорта "Домодедово", - отметили в компании.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".

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