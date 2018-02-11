Аэропорт Орска, куда летел разбившийся Ан-148, продолжает работать штатно

УФА, 11 фев - ПРАЙМ. Аэропорт оренбургского города Орск после крушения самолета Ан-148 с жителями области в Подмосковье работает в штатном режиме, дополнительно на работу вышли отдыхавшие сотрудники авиаузла, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Орска.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

"Аэропорт (Орска) работает в штатном режиме: принимает и отправляет самолеты по расписанию. В аэропорт прибыли руководитель предприятия и его заместители, также дополнительно на работу вышли сотрудники, которые сегодня отдыхали", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что психологи начали работу в аэропорту оренбургского Орска, где собираются родственники и близкие погибших при крушении самолета Ан-148.

Следственный комитет после крушения самолета возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с трагедией.