Пять бригад "скорой помощи" дежурят в аэропорту Орска после крушения Ан-148

УФА, 11 фев - ПРАЙМ. После крушения самолета с жителями оренбуржья в Подмосковье в аэропорту города Орск дежурят пять бригад "скорой помощи" на случай необходимости, с родственниками погибших работают десять психологов, сообщил РИА новости представитель МЧС Оренбургской области.

"В аэропорту города Орск дежурят пять бригад "скорой помощи" на случай, если родственникам понадобиться медицинская помощь. С родственниками в аэропорту работают десять опытных психологов от МЧС, Минздрава и социальных органов Оренбургской области. К работе с людьми будут подключены еще девять психологов", - сообщил РИА Новости представитель МЧС региона.

Ранее сообщалось, что психологи начали работу в аэропорту оренбургского Орска, где собираются родственники и близкие погибших при крушении самолета Ан-148.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. МЧС подтвердило, что самолет разбился в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское.

Следственный комитет после крушения самолета возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц". Рассматриваются все возможные версии происшествия. На месте работают специалисты экстренных служб, следователи и криминалисты. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и поручил правительству создать специальную комиссию в связи с трагедией.