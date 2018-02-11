Оперативный штаб в связи с крушением Ан-148 создали в Саратове

САРАТОВ, 11 фев - ПРАЙМ. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев распорядился создать оперативный штаб в связи с крушением в Подмосковье самолета "Саратовских авиалиний", сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Нина Попова.

"Губернатор Валерий Радаев дал поручение зампреду правительства области Александру Буренину совместно с представителями МЧС и "Саратовских авиалиний" организовать в связи с авиакатастрофой оперативный штаб для принятия необходимых мер поддержки", - сказала собеседница агентства.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово", метка воздушного судна исчезла с локаторов.

По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".