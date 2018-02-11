Психологи помогут родным и близким пассажиров и экипажа разбившегося Ан-148

МОСКВА, 11 фев - ПРАЙМ. Психологи МЧС окажут поддержку родным и близким людей, находившихся на борту самолета, потерпевшего крушение в Московской области, сообщила РИА Новости представитель Всероссийского центра экстренной психологической помощи МЧС России Наталья Лукаш.

"Психологи МЧС окажут информационную и психологическую поддержку близким людей, находившихся на борту воздушного судна", - сказала собеседница агентства.

Согласно сообщению Росавиации, связь с экипажем Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск пропала спустя несколько минут после взлета из Домодедово, метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и 6 членов экипажа. СК возбудил уголовное дело по статье о "нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц".