ФАС выдала предупреждения группе лиц "Газпрома", они обещают изучить претензии

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до 22 февраля ждет устранения нарушений от трех компаний группы "Газпром" GAZP, которые могли повлечь рост стоимости бензина; компании утверждают, что действуют в рамках закона, но требования регулятора изучат.

ФАС России 9 февраля направила предупреждения компаниям "Газпром газэнергосеть", "Газэнергосеть Санкт-Петербург" и "Газпром нефтехим Салават", входящих в одну группу лиц с "Газпромом". Причиной стало то, что, по данным ФАС, "Газпром нефтехим Салават" в январе этого года сократило объемы реализации товара на внутренний рынок РФ и значительно увеличило экспорт по сравнению с декабрем 2017 года.

Кроме того, сокращение реализации товара на внутренний рынок произошло и в целом по группе лиц "Газпрома", а в сравнении с январем 2017 года вырос общий объем экспорта группой лиц "Газпрома". Одна из компаний группы осуществляла закупку на биржевых торгах бензина для собственных нужд, имея его дефицит. Реализация на бирже автомобильных бензинов велась на нерегулярной и неравномерной основе.

"Подобные действия компаний могут нарушить баланс спроса и предложений на рынке нефтепродуктов, от которого зависит стоимость бензина. В ближайшее время от компаний мы ожидаем урегулирования этой ситуации. Если этого не произойдет, то в отношении упомянутых компаний, входящих в группу лиц "Газпрома", могут быть возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства и наложены штрафные санкции", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина.

По мнению ФАС РФ, в действиях компаний содержатся признаки нарушения закона о защите конкуренции. Срок исполнения предупреждений компаниями - 22 февраля 2018 года.

РАЗБЕРУТСЯ В СИТУАЦИИ

Опрошенные РИА Новости компании сообщили, что готовы исполнить требования ФАС, однако подчеркнули, что действуют в рамках закона. Так, в пресс-службе "Газпром межрегионгаза" сообщили, что приступили к реализации на биржевых торгах СПбМТСБ нефтепродуктов производства Сургутского ЗСК и Астраханского ГПЗ лишь 9 февраля. До этого реализацию данной продукции на торгах осуществляло ООО "Газпром газэнергосеть".

"До согласования с ФАС торговой политики, ООО "Газпром межрегионгаз" при осуществлении реализации нефтепродуктов руководствуется принципами торговой политики ООО "Газпром газэнергосеть", исходит из необходимости соблюдения требований по регулярности и равномерности торгов", - заключили в компании.

В свою очередь, в пресс-службе "Газпром газэнергосеть" подчеркнули, что компания неукоснительно следовала всем нормативам биржевой торговли, соблюдая требования по объемам и регулярности продаж нефтепродуктов и принципы торговой политики по реализации нефтепродуктов, согласованной с ФАС.

"Нарушений правил биржевых торгов в январе 2018 года не допускалось. Спрос на нефтепродукты в начале года был низкий, что привело к некоторому сокращению объемов продаж и снижению биржевых цен, но это стандартная ситуация в этом периоде, так как покупатели приобрели значительные объемы в декабре, учитывая "праздничную паузу" в проведении торгов", - сообщили в пресс-службе.

При этом снижения ниже установленных нормативов не возникло.

"В связи с предупреждением ФАС компания дополнительно рассмотрит все приведенные факты и примет все меры для снятия претензий антимонопольной службы", - заключил представитель компании.