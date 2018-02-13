"Газпром нефть" ввела первую эксплуатационную скважину на Тазовском месторождении в ЯНАО

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. "Газпромнефть-Развитие", дочерняя компания "Газпром нефти", построила первую эксплуатационную скважину на Тазовском месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), говорится в пресс-релизе "Газпром нефти".

Общая длина новой высокотехнологичной скважины составила 3,9 километра, 1,9 километра из которых – протяженность горизонтального участка, отмечается в сообщении.

"Стартовый дебит построенной скважины превысил 100 тонн в сутки. Полученные в результате бурения данные позволили уточнить геологическую модель Тазовского месторождения и скорректировать стратегию развития актива. В частности, предполагается сократить сроки разработки месторождения и увеличить потенциал добычи углеводородов", - сообщает компания.

"Газпром нефть" переиспытала на Тазовском месторождении две скважины в статусе оператора разработки месторождения в 2017 году.

Тазовское месторождение расположено в 500 км к северо-востоку от Салехарда. По состоянию на 1 января 2016 года государственный баланс запасов полезных ископаемых учитывал по Тазовскому 72 миллионов тонн извлекаемых запасов нефти, 4,6 миллиона тонн конденсата и 183,3 миллиарда кубометров газа.