СП: Регионы РФ сократили госдолг в 2017 году на 1,6%

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Регионы РФ в 2017 году сократили общий объем своего долга на 1,6%, до 2,32 триллиона рублей, говорится в материалах Счетной палаты РФ по итогам проверки исполнения бюджета за прошлый год.

"Государственный долг регионов по состоянию на 1 января 2018 года снизился по сравнению с началом года (2017 года – ред.) на 37,8 миллиарда рублей, или на 1,6%, и составил 2,32 триллиона рублей", - сообщают аудиторы.

Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ, по данным контрольного ведомства, на обслуживание государственного и муниципального долга за прошедший год также сократились на 12,9% и на начало 2018 года составили 133,9 миллиарда рублей. При этом Счетная палата отмечает рост указанных расходов в предыдущие периоды: на 3,2% в 2016 году по сравнению с 2015 годом и на 22,4% в 2015 году относительно 2014 года.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин объявил о запуске с 2018 года программы реструктуризации задолженности российских регионов. Минфин в рамках этой программы начал заключать соглашения с российскими регионами о рассрочке платежей по бюджетным кредитам до 2024 года.

По данным Счетной палаты, из федерального бюджета регионам в 2017 году были перечислены кредиты на сумму 333,8 миллиарда рублей, что составляет 96,5% предусмотренных в законе о бюджете средств. при этом регионы погасили бюджетные кредиты на 313,5 миллиарда, в том числе 91,7 миллиарда рублей было возвращено досрочно из-за нарушения регионами условий соглашений.