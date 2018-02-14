FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

Арбитраж Красноярского края признал банк "Канский" банкротом


Компании / Финансы / Банки

КРАСНОЯРСК, 14 фев - ПРАЙМ. Арбитражный суд Красноярского края признал банк "Канский" банкротом и открыл в нем конкурсное производство на год, сообщает пресс-служба суда.

Полномочия конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов. Заседание по отчету конкурсного управляющего назначено на февраль 2019 года.

"Оглашена резолютивная часть решения о признании обоснованным заявления Центрального Банка РФ в лице отделения по Красноярскому краю Сибирского главного управления ЦБ РФ о признании несостоятельным (банкротом) КБ "Канский" ООО и открытии конкурсного производства сроком на один год", - говорится в сообщении.

Заявление ЦБ поступило в суд 26 декабря. Из заявления следует, что в банке назначена временная администрация, которая произвела расчет стоимости имущества и обязательств кредитной организации. И, согласно данному расчету, стоимость активов составляет 1,9 миллиарда рублей, а обязательств - 2 миллиарда.

Банк России отозвал лицензию у "Канского" с 13 декабря в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, значением всех нормативов достаточности капитала ниже 2%, а также снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.

По данным регулятора, неэффективные системы управления рисками и внутреннего контроля банка привели к появлению на балансе значительного объема активов низкого качества, был установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих выдачу значительного числа кредитов.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Канский" на 1 декабря занимал 374-е место в банковской системе РФ.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ