РФПИ с партнерами инвестирует 150 млрд руб в строительство 5 заводов по сжиганию мусора

СОЧИ, 15 фев - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с японо-швейцарской компанией Hitachi Zosen Inova (специализируется на термической переработке отходов) и компанией "РТ-Инвест" (создана при участии "Ростеха") договорились на инвестфоруме в Сочи об инвестициях в строительство четырех заводов по экологически чистой термической переработке отходов в Московской области и одного - в Казани, говорится в пресс-релизе РФПИ.

"Совокупная мощность переработки заводов в Московской области составит 2,8 миллиона тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии. Завод в Казани с установленной электрической мощностью в 55 МВт сможет ежегодно перерабатывать до 550 тысячи тонн ТКО", - говорится в сообщении.

Фонд отмечает, что реализация проекта позволит снизить долю захоронения отходов на территории Московского региона более чем на 25%. В свою очередь в Казани проект позволит достичь уровня "нулевого захоронения" отходов. "Совокупная стоимость реализации проекта оценивается в 150 миллиардов рублей", - добавляет РФПИ.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что участие стратегического инвестора Hitachi Zosen Inova вместе с "РТ-Инвест" позволит реализовать экологически чистое и безопасное решение в области переработки отходов. Это в свою очередь позволит сделать шаг к созданию комплексной системы обращения с отходами в масштабах всей страны.

"Особенно важно, что данный проект предполагает локализацию технологий и производства оборудования в России для возведения аналогичных комплексов в будущем", - подчеркнул Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

"Закономерный интерес крупного бизнеса к инновационным экологическим проектам поможет создать в России прозрачную и цивилизованную, а, главное, комплексную отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами", - добавил в свою очередь гендиректор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.