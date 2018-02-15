Более 3 трлн руб инвестируют в объекты по обработке мусора в регионах РФ

СОЧИ, 15 фев — ПРАЙМ. Более трёх триллионов рублей планируется направить на строительство 1,5 тысячи объектов по обработке и сортировке отходов в российских регионах, сообщил в ходе Российского инвестиционного форума замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Более трёх триллионов рублей планируется направить на создание 1,5 тысяч различных объектов в регионах РФ, которые будут вовлечены в обработку, утилизацию, сортировку отходов, создание новых продуктов", - сказал Евтухов.

По его словам, Минпромторг, посмотрев опыт других стран, сосредоточил своё внимание на опыте Японии. "Этот опыт нам ближе всего. Это маленькая территория, где проживает 80 миллионов человек, которые генерируют много мусора, но они создали 26 экотехнопарков. Это функциональные предприятия, которые полностью перерабатывают отходы. Мы тоже хотим их создавать в России, их должно быть не менее 70. В самом Токио стоят 20 мусоросжигающих заводов", - отметил Евтухов.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который пройдет с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.