СОЧИ, 15 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер Ольга Голодец назвала регионы, где уровень безработицы превышает среднероссийский, прежде всего, это Ингушетия, Тува и Магаданская область.

"Я бы сказала, что безработица, если говорить о ней как о серьезной проблеме, она носит не столько отраслевой, сколько территориальный характер, и у нас есть регионы, где уровень безработицы превышает среднероссийский. Традиционно это Северный Кавказ, например", - заявила Голодец в интервью РИА Новости на Российском инвестиционном форуме.

"Наиболее высокий уровень социальной напряженности на рынке труда на сегодняшний день отмечается в Республике Ингушетия – это 26,9% по методике МОТ, Республике Тыва – это 19,4%, Магаданской области – 14,9%", - добавила она.

Также, по словам вице-премьера, сложная ситуация в Сахалинской области – 14,6%, Чечне – 14%, Еврейской автономной области – 12,8% и Карелии – 9,8%.

"Сегодня этим регионам мы точечно готовим программы, и именно туда будут нацелены серьезные ресурсы для переподготовки, поддержки мобильности рабочей силы, для того, чтобы максимально обеспечить качественными рабочими местами жителей регионов, у которых уровень безработицы превышает среднероссийский", - заявила Голодец.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.