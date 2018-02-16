Почти 85 млрд руб перечислены Крыму и Севастополю по ФЦП в 2018 г

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - ПРАЙМ. Почти 85 миллиардов рублей перечислены в полном объеме Крыму и Севастополю для финансирования работ на 367 объектах Федеральной целевой программы (ФЦП) развития полуострова в 2018 году, сказал РИА Новости заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"Средства на реализацию программы до субъектов должны быть доведены до 15 февраля и по факту они уже все доведены. Это большой объем средств, суммарно (Крым и Севастополь) - это 84,5 миллиарда рублей", - заявил Назаров.

Эти деньги предназначены для строительства объектов, заказчиками которых являются регионы – Крым и Севастополь, отметил замминистра. По его словам, более 11 миллиардов рублей из этой суммы в 2018 году направлены на объекты программы в Севастополе, а 73,2 миллиарда рублей - для реализации проектов в Крыму. Помимо них в Крыму строятся объекты, заказчиками которых являются федеральные органы власти.

"Объем и масштаб для любого субъекта значительный. Если не считать Москву, то аналогии на сегодня по объемам капитального строительства нет… В целом 658 объектов, которые есть в программе, то сейчас в работе на данный момент 367 объектов", - сказал Назаров.

Наиболее масштабными проектами ФЦП в Крыму и Севастополе в нынешнем году по объему средств являются трасса "Таврида", автоподходы к мосту, строительство больниц в Симферополе и Севастополе, проектирование и строительство водозаборов для снабжения восточного Крыма, добавил замминистра.

Правительство РФ в августе 2014 года одобрило ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года. Общая сумма финансирования — более 837 миллиардов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 791 миллиард рублей, бюджетов республики Крым и Севастополя — 15,9 миллиарда рублей и внебюджетных источников — 30,1 миллиарда рублей.