ФСК планирует до 2020 г инвестировать в Дальний Восток 48 млрд руб

СОЧИ, 16 фев - ПРАЙМ. ФСК (входит в "Россети") планирует в 2018-2020 годах инвестировать в Дальний Восток порядка 48 миллиардов рублей, сообщил председатель правления компании Андрей Муров журналистам на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"За 2018-20 годы инвестиции ФСК в ДВФО составят 48 миллиардов рублей. Здесь реализуются проекты внешнего электроснабжения БАМа и Транссиба, трубопроводов ВСТО и "Сила Сибири", ряда крупных промышленных предприятий. ФСК обеспечит электроснабжение четырех ТОРов - "Хабаровск", "Надеждинский", "Нефтехимический" и "Михайловский", - сказал Муров.

Он отметил, что ФСК работает в 77 субъектах РФ. Компания, по его словам с одинаковым вниманием относится к каждому из них. "Реализуются комплексные проекты, которые охватывают десятки регионов. Например, в этом году стартует программа по модернизации релейной защиты и автоматики стоимостью почти 15 миллиардов рублей до 2020 года. Это те устройства, которые позволяют локализовывать последствия аварий и минимизировать их последствия для потребителей", - добавил Муров.

Глава компании также сообщил, что лидеры по инвестициям - Сибирь и Дальний Восток. Сегодня это приоритет на уровне государства. "Конечно, 289 миллиардов рублей (инвестпрограмма - ред.) распределяются между регионами неравномерно. Во-первых, мы создаем новые мощности там, где они востребованы потребителями. Во-вторых, не везде необходимо масштабное новое строительство - достаточно дозагрузить существующие мощности", - сказал он.

Кроме того, финансирование проектов в Сибирском федеральном округе на этот же период составит порядка 65 миллиардов рублей. "В конце прошлого года завершено строительство энергообъектов для Быстринского горно-обогатительного комбината и золотодобывающих предприятий группы "Полюс" - мы финансируем его в рассрочку. Предстоит создать инфраструктуру для разработки золоторудных месторождений в Иркутской области", - сообщил Муров.