Медведев допустил возможность поэтапного перехода регионов к модельному бюджету

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 16 фев - ПРАЙМ. Возможность поэтапного перехода к модельному бюджету регионов можно обсудить, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Очевидно, что нет идеальной модели, очевидно, что дискуссии будут идти. Я вначале сказал, что это в значительной степени следствие масштабов нашего государства, его истории, разницы в полезных ископаемых, в сырье, в производстве, которое существует на той или иной территории, но куда-то нам развиваться необходимо. Просто бюджет на доверии - это, к сожалению, неработающая модель, хотя и такая привлекательная", - сказал Медведев на встрече с высшими должностными лицами субъектов РФ в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Возможность этапного перехода к модели можно изучить", - добавил премьер, имея в виду поэтапный переход к модельному бюджету регионов РФ.