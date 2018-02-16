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Бизнесмен Щукин подал в суд на "Независимую газету"


МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. 15 февраля бизнесмен Александр Щукин подал в Мещанский районный суд Москвы иск против редакции издания "Независимая газета" о защите чести и достоинства, следует из имеющегося в распоряжении агентства "Прайм" искового документа.

По утверждению истца, публикация "Доверенное лицо и "доверчивый" олигарх" стала частью заказной кампании против него.

"Учитывая единую стилистику статей, схожесть "фактов", изложенных в диффамационных статьях, полное отсутствие доказательств сообщаемых в статьях сведений, у истца не вызывает сомнения, что указанные статьи публикуются в результате кампании, развернутой против истца и напрямую финансируются лицами, заинтересованными в определенном исходе конфликта", - говорится в исковом заявлении.

В своем заявлении истец просит признать изложенные в статье "Доверенное лицо и "доверчивый" олигарх" сведения не соответствующими действительности и просит обязать ответчиков в течение семи рабочих дней после вступления решения суда в силу опубликовать на сайте издания опровержение, а также удалить материал со всех доступных им ресурсов.

Кроме того, с каждого из ответчиков он просит взыскать по 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.


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