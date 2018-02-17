FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

Самарские власти верят, что команды-участницы ЧМ-2018 выберут еще две базы в регионе


CОЧИ, 16 фев - ПРАЙМ. Власти Самарской области рассчитывают, что еще две базы, которые подготовил регион, найдут своих хозяев во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров в интервью РИА Новости в рамках инвестиционного форума в Сочи.

Во время турнира базы команд являются штаб-квартирами, которые включают в себя отель и тренировочную площадку, расположенные неподалеку друг от друга. Также они находятся примерно в часе езды от аэропортов, принимающих самолеты средней грузоподъемности. В процессе отбора представители сборных совершили в общей сложности 123 визита на предложенные объекты. Команда Швейцарии будет базироваться в Тольятти.

"Никаких сомнений нет, что база, выбранная рядом со стадионом "Торпедо", "Лада-Резорт" будет подготовлена, все работы сегодня уже организованы, мы рады гостям. Рассчитываем, что еще две базы, которые мы подготовили, будут комфортны для команд-участниц, и что они также найдут своих хозяев на время проведения чемпионата мира по футболу", – сказал Азаров.

Он добавил, что несколько команд рассматривало базы в Самарской области. "Базы в высокой степени готовности, они заинтересовали сразу несколько команд участниц. Но пока у нас договоренность только по одной команде – из Швейцарии. По остальным мы находимся в процессе. Ждем от ФИФА указаний и распоряжений", – пояснил врио.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходил 15-16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ