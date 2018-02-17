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Строительство станции "Остафьево" началось на Курском направлении МЖД в Москве


МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. На Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) началось строительство нового остановочного пункта "Остафьево", говорится в субботу релизе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Остафьево" станет одним из первых новых остановочных пунктов Московского центрального диаметра "Нахабино – Подольск"", - приводится в пресс-материалах цитата заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Как говорится в материалах, проектом предусмотрено строительство двух пассажирских платформ, объединенных конкорсом, через который пассажиры смогут перейти на остановки других видов транспорта и пересечь железнодорожные пути.

Отмечается, что новый остановочный пункт позволит обеспечить железнодорожным сообщением прилегающие районы Новомосковский и Южный, которые сейчас активно застраиваются, а также частично разгрузит проспект Юных Ленинцев и Рязановское шоссе.

По прогнозам Хуснуллина, в часы пик прогнозируемый пассажиропоток станции "Остафьево" может достигать более 15,5 тысячи человек.

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