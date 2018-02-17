Поезд "Москва" полностью заменит старые составы на фиолетовой ветке метро Москвы до 2020 г

МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Поезда нового поколения "Москва" до 2020 года полностью заменят старые составы на наиболее загруженной Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена, сообщила замначальника службы подвижного состава в столичном метро Юлия Сорокина.

"К 2020 году будет поставлено уже 114 составов поездов нового поколения "Москва", что позволит полностью заменить парк на Таганской-Краснопресненской линии метрополитена", - сказала Сорокина журналистам.

Поезда нового поколения "Москва" на 15% вместительнее составов старых серий, такой поезд может перевозить до 2 тысяч человек. У него сквозной проход через все вагоны и более широкие дверные проемы со световыми и звуковыми индикаторами. Количество поручней в поездах увеличили на 30%, а для инвалидных колясок добавили специальные места. Кроме того, составы оборудованы интерактивными табло и USB-разъемами для зарядки гаджетов.

В сутки Таганско-Краснопресненская линия столичного метро перевозит 1,2 миллиона пассажиров.