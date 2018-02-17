Дальневосточный фонд развития высоких технологий начнет работу в марте

СОЧИ, 17 фев - ПРАЙМ. Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий начнет работу в марте, первые инвестиции планируется сделать уже в 2018 году, сообщил глава Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков в интервью РИА Новости в кулуарах инвестиционного форума в Сочи.

Ранее сообщалось, что ФРДВ совместно с "Роснано" и АО "Российская венчурная компания" участвует в создании Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий, который формируется для привлечения капитала в расширение деятельности высокотехнологичных предприятий на Дальнем Востоке.

Капитал фонда составит 10 миллиардов рублей (5 миллиардов на первом этапе), из которых 1,7 миллиарда рублей предоставит ФРДВ. Средства (в виде возвратного, посевного и венчурного финансирования) планируется направить в перспективные высокотехнологичные и инновационные проекты.

"Мы сейчас на финальных этапах. До конца февраля подпишем обязывающий договор инвестиционного товарищества. И все, считается, договор подписан. Команда выступает в марте. В этом году должны первые инвестиции быть", - сказал Чекунков.

МИА "Россия сегодня" стала генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходил с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступило информационным партнером форума.