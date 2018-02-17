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Японцы могут создать "умный город" во Владивостоке


СОЧИ, 17 фев - ПРАЙМ. Японские инвесторы изучают возможность создания на Дальнем Востоке "умного города", сообщил глава Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков в интервью РИА Новости в рамках инвестиционного форума в Сочи.

"Присматриваются японские друзья. Насколько я знаю, по Владивостоку даже соответствующую работу провели", - сказал Чекунков, отвечая на вопрос, планируется ли на Дальнем Востоке создание "умного города".

"Мне кажется, очень важны модельные решения, когда на небольшом масштабе что-то работает и потом это масштабировать. Поэтому сначала надо создать там умный, наверное, дом, затем умный район, потом умный город. Сразу целый умный город строить, просто дорого. Конечно, это мечта", - добавил глава ФРДВ.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходил с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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