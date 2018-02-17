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РФПИ с немецкой компанией проинвестирует в проект нефтяной инфраструктуры в Татарстане


МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. РФПИ на полях Мюнхенской конференции договорился с одной из немецких компаний инвестировать в проект нефтяной инфраструктуры в Татарстане на несколько сотен миллионов долларов, заявил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы достигли принципиальных договоренностей о наших инвестициях вместе с одной из крупнейших немецких компаний в проект в Татарстане", - сказал он журналистам по итогам конференции.

"Это проект на несколько сотен миллионов долларов", - добавил Дмитриев, уточнив, что он касается нефтяной инфраструктуры.

"Мы надеемся объявить об этом соглашении на ПМЭФ, видим, что Татарстан привлекает интерес от ведущих немецких компаний", - заключил он.

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