FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

Возведение солнечной электростанции в Калмыкии позволит снизить тарифы


CОЧИ, 17 фев - ПРАЙМ. Реализация проекта возведения солнечной электростанции в Калмыкии позволит республике через год-полтора снизить тарифы на электроэнергию, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Алексей Орлов в рамках инвестиционного форума в Сочи.

Как отметил собеседник агентства, Калмыкия подписала на инвестиционном форуме соглашение с "Солар Системс" - компанией, которая занимается строительством возобновляемых источников энергетики. В рамках соглашения планируется построить солнечную электростанцию на территории республики до 2019 года мощностью 25 МВт. Объем инвестиций составляет 3,6 миллиарда рублей.

Как пояснил глава региона, общая потребность экономики Калмыкии на сегодняшний день – около 80 тысяч мегаватт.

"Для нас это некий вызов. В этой отрасли мы делаем свой первый шаг. Этот шаг мы постарались сделать максимально эффективным. Подписав документ, компания подписала соглашение с министерством земельных отношений республики об аренде площадей. Мы уже сегодня претворили в жизнь принцип работы одного окна", – отметил Орлов.

Он напомнил, что на сегодняшний день в Калмыкии нет собственных генерируемых мощностей. "Благодаря реализации проекта мы станем территорией, которая будет располагать собственной генерацией. Когда мы будем располагать собственной генерацией, через год-полтора, мы уже сможем работать над снижением тарифов, как для индивидуальных потребителей, так и для юридических лиц. Для нас это крайне важно", – заключил глава республики

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который прошел с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ