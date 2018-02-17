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ДТП с автобусом и "Ласточкой" под Петербургом не повлияло на движение поездов


С-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - ПРАЙМ. Столкновение поезда "Ласточка" и микроавтобуса в Курортном районе Петербурга не повлияло на движение поездов, переезд был оборудован шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией, сообщает Октябрьская железная дорога.

Ранее УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области информировало, что один человек пострадал при столкновении микроавтобуса с электропоездом на железнодорожном переезде в Курортном районе. Как сообщал источник в экстренных службах, частный автобус столкнулся с поездом "Ласточка". Пострадал водитель автобуса. Задержки в движения поезда после ДТП составила около 50 минут. Как сообщал источник в силовых структурах, по предварительным данным в микроавтобусе находились иностранные туристы.

"ДТП на железнодорожном переезде перегона Зеленогорск-Рощино не повлияло на движение поездов", - информирует Октябрьская железная дорога.

В сообщении отмечается, что ДТП с поездом "Ласточка" номер 7503 произошло на охраняемом железнодорожном переезде.

"Водитель автобуса выехал перед приближающимся поездом на железнодорожный переезд, оборудованный шлагбаумом, световой и звуковой сигнализацией. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении ОЖД. В нем не уточняется, был ли закрыт шлагбаум, работало ли световое и звуковое оповещение непосредственно в момент выезда автобуса на переезд.

По данным железной дороги, пострадавших в результате ДТП нет. "Движение поездов на данном участке осуществляется в нормальном режиме", - информируют железнодорожники.

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