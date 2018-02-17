Инвестиции в Архангельскую область в 2018 г составят не менее 100 млрд руб

CОЧИ, 17 фев - ПРАЙМ. Объем инвестиций в Архангельскую область по итогам текущего года прогнозируется не ниже уровня прошлого года, когда в регион было привлечено около 100 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Игорь Орлов в рамках инвестиционного форума в Сочи.

"В 2017 году объем инвестиций приблизился к 100 миллиардам рублей. За год прирост составил более 40%. Мы вышли в десятку регионов по стране по росту объема инвестиций в экономику. Нам хотелось бы, чтобы эти темпы сохранились... Предстоит напряженная работа. Но мы не собираемся снижать темпы", – отметил Орлов.

Губернатор уточнил, что 75% из общего объема привлеченных средств – инвестиции частного бизнеса. По словам собеседника агентства, по итогам текущего года объем инвестиций в регион прогнозируется не менее уровня прошлого года.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который прошел с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.