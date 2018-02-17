Начать добычу руды на "Павловском" месторождении планируется в 2021 году

CОЧИ, 17 фев - ПРАЙМ. Начать добычу руды на месторождении "Павловское" на Новой Земле планируется в 2021 году, сообщил в интервью РИА Новости глава Архангельской области Игорь Орлов в рамках инвестиционного форума в Сочи.

"Реализация проекта по освоению свинцово-цинкового месторождения "Павловское" идет своим чередом. Инвестиционная комиссия Архангельской области поддержала этот крупный проект, уже как инвестиционный, предоставив ему региональные преференции. Это льготы на прибыль, на имущество, на ряд инфраструктурных решений. По докладу, который представил на комиссии руководитель компании, реализующей проект, они планируют выйти на добычу руды в 2021 году", – отметил Орлов.

Губернатор уточнил, что инженерные изыскания уже проведены, подтверждены запасы месторождения и в настоящий момент идет создание инфраструктуры, необходимой до начала добычи.

Госкорпорация "Росатом" в марте прошлого года на форуме "Арктика — территория диалога" подписала с правительством Архангельской области соглашение по общим вопросам освоения свинцово-цинкового месторождения "Павловское" на Новой Земле.

Балансовые запасы месторождения по категориям B+C1+C2 составляют более 2,48 миллиона тонн цинка, 549 тысяч тонн свинца и 1194 тонны серебра. Переработкой свинцово-цинковых руд Павловского месторождения займется будущий горно-обогатительный комбинат, который построит горнорудный дивизион Росатома "Атомредметзолото".

Это предприятие станет самым северным и крупнейшим горно-обогатительным комбинатом в Арктике. Проектная мощность нового ГОК - около 220 тысяч тонн цинкового и 50 тысяч тонн свинцового концентратов в год, а также 16 тонн серебра в год. Планируемый объем инвестиций в проект — 27 миллиардов рублей.