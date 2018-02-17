Инвестиции в Вологодскую область за 5 лет выросли с 75 млрд руб до 123 млрд рублей

СОЧИ, 17 фев - ПРАЙМ. Инвестиции в Вологодскую область за 5 лет выросли с 75 миллиардов рублей до 123 миллиардов, по итогам текущего года ожидается рост до 124,6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников в рамках инвестиционного форума в Сочи.

"Вологодская область пятый год подряд демонстрирует рост инвестиций в основной капитал. Так, например, в 2013 году объем инвестиций в основной капитал составил 75,4 миллиарда рублей, в 2017 году он оценивается на уровне 123 миллиардов рублей. По темпам прироста инвестиций мы занимаем четвертое место в стране", – отметил Кувшинников.

Как добавил собеседник агентства, в текущем году прогнозируется, что инвестиции вырастут до 124,6 миллиарда рублей.

По словам губернатора, один из крупных проектов реализует компания "Северсталь" CHMF. Благодаря реконструкции доменной печи появится новый производственный комплекс, который обеспечит максимально автоматизированный и экологичный процесс выплавки чугуна. Стоимость проекта оценивается в 30 миллиардов рублей.

Также в 2018 году в регионе начнется строительство новой фабрики по производству детских смесей компании Nestle. Предприятие планируется запустить в эксплуатацию в 2019 году. Объем инвестиций составит около 1,8 миллиарда рублей.

Кроме того, как отметил глава региона, на базе ООО "Плитвуд" ведущие лесопромышленные компании планируют строительство нового фанерного завода мощностью 120 тысяч кубометров. Общий объем инвестиций в проект составит свыше 4 миллиардов рублей.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который прошел с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.