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Короткое замыкание на трансформаторе стало причиной отключения энергоблока Курской АЭС


МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Короткое замыкание стало причиной неисправности трансформатора, приведшей к отключению энергоблока №4 Курской АЭС, при этом никаких нарушений условий безопасности было, после ремонта трансформатора блок будет вновь подключен к сети, заявил главный инженер Курской АЭС Александр Увакин.

Ранее Минэнерго РФ сообщило, что в воскресенье на Курской АЭС из-за возгорания трансформатора собственных нужд действием защиты был отключен от сети энергоблок №4. Возгорание было ликвидировано, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было, радиационных последствий нет. Трансформатор находится за пределами здания энергоблока.

Ровенская атомная электростанция в КузнецовскеЭнергоблок отключился на Курской АЭС из-за возгорания трансформатора

"Действительно, за пределами здания энергоблока на трансформаторе собственных нужд произошло короткое замыкание, из-за чего трансформатор вышел из строя. Для охлаждения корпуса данного трансформатора пожарный расчет сделал пролив воды. Штатно сработала автоматика. Персонал действует по установленным правилам и инструкциям. Ситуация урегулирована", - сообщил Увакин, слова которого цитируются в сообщении управления информации и общественных связей Курской АЭС.

Курская АЭС - крупнейший в Среднерусском Черноземье генерирующий источник электроэнергии, входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом". Станция расположена в 40 км юго-западнее Курска на левом берегу реки Сейм. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 тысячи МВт. Энергоблоки станции были подключены к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах. В 1994-2009 годах все действующие энергоблоки прошли глубокую техническую модернизацию. 

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