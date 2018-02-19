"Евросеть" ввела услугу по обмену старого смартфона на новый‍

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских сетей по продаже мобильных устройств компания "Евросеть", которая в настоящее время остается единственным крупным ритейлером, не запустившим программу trade-in, ввела свою схему обмена старых смартфонов на новые, пишет "Коммерсант".

Отмечается, что за дополнительную плату в размере 20% от стоимости телефона при его покупке "евросеть" позволит в течение полугода сдать его за 70% от стоимости; эти деньги можно будет потратить на покупку нового гаджета в сети.

Поясняется, что на территории России покупатели, как правило, меняют смартфоны не чаще чем раз в два года.

Это предложение по обмену старых телефонов на новые имеет достаточно короткий срок: 180 дней со дня покупки первого устройства. "Если покупатель захочет обменять смартфон в течение 180 дней, он получит сертификат с фиксированным номиналом на покупку нового — 70% от стоимости предыдущего устройства на момент приобретения. В период от полугода до года с момента покупки номинал сертификата сократится до 50% от стоимости старого смартфона", - пишет газета.