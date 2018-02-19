FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

"Евросеть" ввела услугу по обмену старого смартфона на новый‍


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских сетей по продаже мобильных устройств компания "Евросеть", которая в настоящее время остается единственным крупным ритейлером, не запустившим программу trade-in, ввела свою схему обмена старых смартфонов на новые, пишет "Коммерсант".

Отмечается, что за дополнительную плату в размере 20% от стоимости телефона при его покупке "евросеть" позволит в течение полугода сдать его за 70% от стоимости; эти деньги можно будет потратить на покупку нового гаджета в сети.

Поясняется, что на территории России покупатели, как правило, меняют смартфоны не чаще чем раз в два года.

Это предложение по обмену старых телефонов на новые имеет достаточно короткий срок: 180 дней со дня покупки первого устройства. "Если покупатель захочет обменять смартфон в течение 180 дней, он получит сертификат с фиксированным номиналом на покупку нового — 70% от стоимости предыдущего устройства на момент приобретения. В период от полугода до года с момента покупки номинал сертификата сократится до 50% от стоимости старого смартфона", - пишет газета.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ