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Renault запустит производство нового кроссовера С-сегмента на заводе в Москве


Компании / Индустрия

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Renault будет выпускать новый кроссовер С-сегмента на своем заводе в Москве, покажет его на Московском автосалоне в этом году, говорится в сообщении компании.

"Группа Renault объявила о глобальном запуске нового кроссовера C-сегмента. Россия станет первой страной, где будут налажены производство и продажи новой глобальной модели Renault. Новая модель будет производиться на Московском заводе Renault. Мировая премьера нового кроссовера состоится на Московском международном автосалоне 2018", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, новый кроссовер C-сегмента дополнит модельную линейку Renault в России. Его продажи, по словам источника, знакомого с планами компании, начнутся в 2019 году.

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