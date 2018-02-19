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Mazda Sollers начала выпускать новый семиместный кроссовер во Владивостоке


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Mazda Sollers запустила серийное производство новой модели – большого семиместного кроссовера Mazda CX-9 - на совместном предприятии во Владивостоке, где уже выпускаются кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda 6, говорится в сообщении Sollers.

Как сообщается, Mazda CX-9 будет выпускаться на предприятии в двух комплектациях (Supreme и Exclusive) с единственным 2,5-литровым турбированным бензиновым двигателем SKYACTIV-G 2.5T мощностью 231 лошадиная сила, с автоматической коробкой передач, в семи вариантах цветовых решений.

В рамках подготовки производственной площадки к выпуску нового кроссовера на заводе Mazda Sollers во Владивостоке российские и японские специалисты совместно провели модернизацию оборудования сборочной и тестовой линий, а также оборудования, используемого для обеспечения процессов внутренней логистики предприятия, отмечает компания.

"В прошлом году российский автомобильный рынок показал положительную динамику – спрос на новые автомобили среди потребителей увеличился. Такая рыночная конъюнктура позволила расширить модельный ряд автомобилей Mazda, выпускаемых в рамках совместного предприятия Mazda Sollers", - прокомментировал гендиректор СП Дмитрий Кудинов.

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