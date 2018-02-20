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СМИ: "Роснефть" хочет продать долю в "Сузуне"


Компании

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN планирует продать долю в АО "Сузун", при этом компания намерена оставить себе контрольный пакет, чтобы влиять на операционную деятельность, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Сейчас "Роснефти" через кипрскую Novy Investments lim. принадлежит 100% АО "Сузун". Компания владеет тремя лицензиями на разработку Восточно-, Западно- и Южно-Сузунского месторождений в Красноярском крае с запасами в 56,9 миллиона тонн нефти и 40,8 миллиарда кубометров газа на начало 2017 года.

Два источника утверждают, что может быть продано от 42 до 49% "Сузуна". Сумму, а также условия продажи они не сообщили. Один из собеседников издания утверждает, что продажа обсуждалась как с китайскими, так и с индийскими инвесторами.

Представитель "Роснефти" не стал комментировать газете возможность продажи доли в "Сузуне".

Потратить привлеченные средства "Роснефть" может не столько на снижение долговой нагрузки, сколько на инвестиции в новые проекты, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. По итогам января-сентября 2017 года чистый долг "Роснефти" с учетом предоплаты по китайским контрактам превысил 5,3 триллиона рублей, отношение к EBITDA - выше 4. Без учета китайских контрактов чистый долг был 2,5 триллиона рублей, а долговая нагрузка – 2,1 EBITDA, следует из отчета компании.

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