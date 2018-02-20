Крупная птицефабрика загорелась в Новгородской области

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Птицефабрика в Новгородской области загорелась во вторник днем на площади 3,2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Фабрика расположена в деревне Переезд Крестецкого района.

"На птицефабрике холдинга "Белгранкорм" загорелся одноэтажный металлический ангар, где стоят стеллажи для птицы. Пожар сейчас локализован на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Согласно информации на сайте компании, агропромышленный холдинг "БЭЗРК-Белгранкорм" – одна из крупнейших вертикально интегрированных структур сельскохозяйственного сектора России. Основными направлениями деятельности холдинга является производство мяса птицы, свинины, говядины, колбасных и деликатесных изделий, молока, зерна и комбикормов.