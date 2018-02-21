Совокупные активы банков Московского региона в 2017 году выросли на 6,8%

МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в 2017 году увеличились на 6,8%, до 52 632,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам произошел рост как удельного веса рублевых активов (с 69,1% до 76,4%), так и доли рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе (с 70,9% до 76,8%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов уменьшился (с 9,8% до 8,8%), как и доля обязательств кредитных организаций (с 82,5% до 81,9%), а удельный вес резервов на возможные потери в совокупных пассивах вырос (с 7,7% до 9,4%).

По состоянию на 01.01.2018 в Московском регионе действовало 284 кредитные организации, в том числе 277 в Москве и 7 в Московской области (на 01.01.2017 – 321 кредитная организация, в том числе 314 в Москве и 7 в Московской области).