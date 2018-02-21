Объем собственных ресурсов банков Московского региона в 2017 году сократился на 4,7%

МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. Объем собственных ресурсов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в 2017 году снизился на 4,7%, до 4 605,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На динамику объема собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) повлияло исключительно сокращение общего финансового результата деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) в 2,1 раза, до 577,8 млрд рублей.

Совокупная величина уставного капитала и резервного фонда банков выросла на 11,2%, до 4 002,1 млрд рублей.

По итогам 2017 года банки Московского региона получили убыток в размере 113,3 млрд рублей (в аналогичном периоде 2016 года – прибыль в размере 234,1 млрд рублей).