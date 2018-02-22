Объем вкладов населения в банках Московского региона в 2017 году вырос на 9,5%

МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. Объем вкладов населения в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в 2017 году вырос на 9,5%, до 11 388,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом значимость этого показателя в совокупных пассивах кредитных организаций за 2017 год увеличилась с 21,1% до 21,6%.

Объем депозитов и прочих привлечённых средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) повысился на 12,5%, до 12 972,9 млрд рублей. Следует отметить, что почти половина прироста сформировалась за счет роста депозитов и прочих привлеченных средств Федерального казначейства. В 2017 году произошло увеличение как рублевой составляющей депозитов физических лиц – с 68,9% до 73,8%, так и доли рублевых депозитов, привлеченных от юридических лиц – с 55,5% до 66,5%.

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах увеличились на 2,5%, до 5 670,4 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах в анализируемом периоде несколько снизился (с 11,2% до 10,8%).