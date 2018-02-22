Объем кредитов, предоставленных нефинансовым организациям банками Московского региона, в 2017 г снизился на 0,8%

МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. Объем кредитов, предоставленных нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в 2017 году снизился на 0,8%, до 15 252,1 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Их удельный вес в активах сократился до 29% (31,2% на 01.01.2017).

Объем розничных кредитов за 2017 год вырос на 12,1%, до 6 149,3 млрд рублей, при этом значимость в активах кредитных организаций региона по сравнению с началом года увеличилась с 11,1% до 11,7%. Доля рублевой составляющей в общем объеме потребительских кредитов за 2017 год выросла с 97,4% до 98,5%.