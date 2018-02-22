Объем межбанковских кредитов, привлеченных банками Московского региона, в 2017 г вырос на 6,5%

МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. Объем межбанковских кредитов, привлеченных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в 2017 году вырос на 6,5%, до 7 972,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На динамику показателя в первую очередь повлияло увеличение МБК, привлеченных от российских банков. Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде практически не изменилась и по состоянию на 01.01.2018 составила 15,1%.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам выросла на 12,2%, до 7 403 млрд рублей. Динамику показателя определило исключительно увеличение задолженности по МБК, предоставленным кредитным организациям-резидентам (на 18,1%, до 6 072,6 млрд рублей). Доля МБК в активах составила 14,1% на 01.01.2018 против 13,4% на начало 2017 года.

За 2017 год доля средств Банка России в пассивах банков Московского региона снизилась с 4,1% до 2,7%: их совокупный объем уменьшился на 30,5%, до 1 416,9 млрд рублей.



