Самара может войти в число пилотных городов, где будет введена новая модель рынка тепла

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Самара может войти в число пилотных городов, на территории которых будет внедрена новая модель рынка тепла, сообщил в интервью РИА Новости председатель правления компании "Т Плюс" Денис Паслер.

"Мы взаимодействуем с Самарой и прорабатываем с руководством региона, чтобы Самара стала одним из пилотов, которые бы в соответствии с федеральным законом приняли все нормативные документы, и мы начали двигаться по данному закону. Это территория, которая находится в активной стадии проработки. У нас еженедельно проходят совещания с регионом по этой теме", - сказал он.

В феврале министр энергетики РФ Александр Новак сообщал о том, что около 13 российских городов прорабатывают возможность внедрения на своей территории новой модели рынка тепла.

Закон о новой модели рынка тепла вступил в силу в РФ с 1 января 2018 года. Одним из ключевых моментов новой модели является тарифообразование на тепло по методу альтернативной котельной (АК). Решение о внедрении новой модели не является обязательным для регионов, оценке подлежит не готовность, а целесообразность перехода с учетом технико-экономических предпосылок и баланса интересов всех участников сферы теплоснабжения.

В числе городов, где прорабатывается возможность введения новой модели, назывались Казань, Новосибирск, Барнаул, Воронеж, Новокузнецк, Рубцовск.