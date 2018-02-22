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"Дыра" в капитале московского банка "Новый символ" составила 204 млн руб


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов лишившегося лицензии московского банка "Новый символ" составила 204,241 миллиона рублей, следует из материалов Банка России.

Активы банка по результатам обследования составили 1,076 миллиарда рублей, обязательства - 1,281 миллиарда рублей.

Банк России отозвал лицензию у банка "Новый символ" с 27 ноября в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, в 2016-2017 годах банк был вовлечен в сомнительные транзитные операции.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 420-е место в банковской системе РФ.

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