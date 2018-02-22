"Антипинский НПЗ" обжалует решение суда о взыскании 283,5 млн руб в пользу "Совфрахта"

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. "Антипинский НПЗ", входящий в группу компаний "Новый поток" (New Stream Group), планирует обжаловать решение арбитражного суда Москвы о взыскании задолженности перед крупной транспортной компанией "Совфрахт" на сумму около 283,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Нового потока".

"Предъявленная ПАО "Совфрахт" ко взысканию задолженность была полностью погашена "Антипинским НПЗ" до конца 2017 года. 6 февраля 2018 года арбитражным судом города Москвы было вынесено решение о взыскании с АО "Антипинский НПЗ" 284 миллиона рублей неустойки. Антипинский НПЗ считает данное решение незаконным и необоснованным, поскольку суд не применил срок исковой давности по предъявленной ко взысканию неустойке, а также не снизил ее размер, не приняв во внимание явную несоразмерность последствиям нарушения обязательств", - сообщили в компании.

"В связи с этим, "Антипинский НПЗ" в настоящее время формирует апелляционную жалобу на вышеуказанное решение", - добавили в компании.

В понедельник сообщалось, что арбитражный суд Москвы по иску "Совфрахта" взыскал с "Антипинского НПЗ" около 283,5 миллиона рублей. Изначально в этом иске "Совфрахт" требовал от НПЗ более 1,8 миллиарда рублей задолженности и неустойки по договору транспортной экспедиции от 1 августа 2015 года. Однако уже в ходе судебного разбирательства ответчик полностью погасил основной долг, в связи с чем "Совфрахт" уточнил исковые требования до суммы неустойки - около 283,5 миллиона рублей. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск.

Арбитраж Москвы 22 ноября зарегистрировал еще один иск "Софрахта" к компании, входящей в New Stream Group, - ООО "Марийский НПЗ" - о взыскании более 267 миллионов рублей, его рассмотрение продолжается. Ранее в ноябре "Совфрахт" обращался в суд с заявлениями к тем же ответчикам об обеспечении имущественных интересов. Заявитель просил запретить НПЗ и другим третьим лицам владение, распоряжение и использование принадлежащих "Софрахту" вагонов.

ПАО "Совфрахт" - одна из крупнейших независимых транспортно-экспедиторских компаний России, сообщается на ее сайте. Группа компаний "Новый поток" (New Stream Group) владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках.