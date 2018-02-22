Минтранс РФ рассчитывает, что ситуация в порту Новороссийска нормализуется за 3 суток

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Минтранс РФ рассчитывает, что ситуация с погрузкой нефтяных танкеров в порту Новороссийска нормализуется в течение трех суток, сообщило министерство.

"Минтрансом России и Росморречфлотом рассмотрено обращение компании "Транснефть" об урегулировании ситуации с отгрузкой нефтепродуктов с танкеров в морском порту Новороссийск. Проблема, возникшая в начале месяца, связана с временным выводом владельцем (ПАО "НМТП") причалов №№26 и 27 из эксплуатации и недолжным взаимодействием операторов терминала с грузовладельцем и перевозчиком", - говорится в сообщении.

Данная ситуация была осложнена штормовыми условиями, сохранявшимися в течение недели, отмечает Минтранс. Все это привело к задержке в порту пяти ожидающих разгрузки судов и простою вагонов на железнодорожной станции. Минтрансом, Росморречфлотом, РЖД и другими организациями предпринимаются все возможные усилия для скорейшего урегулирования ситуации.

"При обеспечении бесперебойной работы причальных сооружений и соблюдении терминалом установленных норм погрузочно-разгрузочных работ погрузка судов может быть осуществлена в течение трех суток", - говорится в сообщении.

В среду советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил РИА Новости, что действия капитана морского порта Новороссийск (служит в структуре ФГБУ "Администрация морских портов Черного моря") привели к коллапсу при отгрузке нефтепродуктов на экспорт: была задержана отгрузка шести танкеров, на железнодорожных путях скопилось около 2,4 тысячи цистерн с нефтепродуктами.

По его словам, капитан порта ставит себе задачей обеспечить первоочередную отгрузку на танкер "Пенелопа" (судовладелец ООО "Прайм Шиппинг" - дочернее предприятие "Роснефти" ROSN с долей участия 47,5%), а обработка любых других судов поставлена капитаном под условие загрузки этого танкера. НМТП обращался с просьбой разобраться в ситуации к замминистра транспорта Виктору Олерскому и директору департамента госполитики в области морского и речного транспорта Виталию Клюеву. Кроме того, "Транснефть" написала обращение к министру транспорта Максиму Соколову.