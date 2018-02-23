Объем вложений в долговые обязательства банками Московского региона в 2017 г не изменился – 5,9 трлн руб

МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. В 2017 году объем вложений в долговые обязательства банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) не изменился и составил 5 934,6 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах в анализируемом периоде снизился с 12% до 11,3%. Объем портфеля долевых ценных бумаг в анализируемом периоде составил 356,5 млрд рублей, увеличившись в 1,5 раза, что в большей степени было вызвано существенным ростом вложений в долевые ценные бумаги российских нефинансовых организаций, а также в долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости.