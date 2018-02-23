Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона в 2017 г выросла в 1,7 раза

МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов (денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за 2017 год выросла в 1,7 раза, до 3 630,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Увеличение произошло в первую очередь за счет роста средств на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 1 января 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла с 4,3% до 6,9%.



