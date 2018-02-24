Дорогу на мост через Керченский пролив включили в список федеральных

КРАСНОДАР, 24 фев - ПРАЙМ. Автомобильная дорога, ведущая к мосту через Керченский пролив включена в список федерального значения, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ в субботу.

"Автомобильная дорога общего пользования регионального значения "Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь" включена в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Это необходимо для формирования автомобильного подхода к строящемуся транспортному переходу через Керченский пролив по сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по кратчайшему расстоянию, будет способствовать развитию межрегиональной транспортной сети", - отмечается в документе.

Уточняется, что включение автомобильной дороги в перечень и последующая её передача в федеральную собственность позволит повысить уровень содержания дороги, безопасность движения, откроет перспективу реализации работ по дальнейшему расширению дороги с учётом реконструкции имеющихся "узких мест", что необходимо в контексте формирования эффективной транзитной транспортной сети Краснодарского края.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.